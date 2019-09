Denn die CDU hatte den Antrag gestellt, dass künftig Grundstücke für die Errichtung von Gebäuden für den sozialen Wohnungsbau bereitgestellt werden sollen.

„Ich wundere mich, dass dieser Antrag von der CDU und nicht von der SPD kommt“, schmunzelte Peter Holz (FWG). Aber dann erinnerte er an die Vergangen. „Ich gebe zu Bedenken, dass wir an der Düsbergstraße mit den Anwohnern Probleme hatten. Das könnte uns wieder drohen. Aber ich begrüße den Antrag und hoffe auf Rückgrat, wenn die Bürger nicht dazu stehen.“ Auch Johannes Philipper begrüßte den Vorstoß, ebenso wie Jens Büdenbender (FWG), der aber gleichzeitig bemängelte, dass am Hilgenbrink von der CDU kein sozialer Wohnungsbau gewünscht sei.

„Das eine schließt das andere nicht aus. Man muss sich die richtige Ecke aussuchen. Ich verstehe die Kritik nicht“, ärgerte sich Martin Arenhövel (CDU). Alfons Westoff (CDU) gab zu: „Wir hatten Probleme und sind eingeknickt. Es ist aber unbedingt notwendig. Wir brauchen sozialen Wohnraum. Wenn der Rat zustimmt, dann finden wir vielleicht auch Investoren.“ Das unterstützte auch Frederik Holz (CDU): „Wir sind der Rat und haben Steuerungsfunktion. Wir müssen uns unserer Verantwortung stellen.“

„Selbst normale Facharbeiter können sich oft die Wohnungen heute nicht mehr leisten“, bemängelte Rüdiger Völler (CDU). Die SPD, die eigentlich für das Thema sozialer Wohnungsbau steht, begrüßte den Vorstoß der CDU. „Wir haben immer darauf gedrängt, dass sozialer Wohnungsbau möglich ist, aber das ist immer abgelehnt worden“, kritisierte Klaudius Freiwald. Oft seien die Grundstücke viel zu groß, so dass sie zu teuer würden. „Ich finde es toll, dass die CDU ihre soziale Ader wiederentdeckt hat.“

Peter Holz stimmte zu, dass künftig auch kleinere Grundstücke geschaffen werden müssen. „Es kommt auf die Mischung an. Wir müssen die Flächen optimal nutzen und uns ein bisschen Variabilität erhalten“, sagte Philipper. Der Rat nahm den CDU-Antrag einstimmig an.