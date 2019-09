Die Familie ist breit aufgestellt, setzt neben der Schweinemast auch auf den Bereich Biogas und hält zudem Bullen, Milchkühe und Kälber. Klar, dass es nun jede Menge zu sehen gab. Zunächst zog der Melkroboter die Gäste in seinen Bann. Stolze 9,7 Liter Milch soll die Kuh geben. Fällt der minütliche Durchfluss unter einen gewissen Wert, beendet die Anlage automatisch den Vorgang; das Tier kann den Melkstand verlassen. Und wohin mit der Milch von insgesamt 65 Kühen? „Das geht alles direkt zur Molkerei. So viel Milch können wir gar nicht trinken“, erklärt Robert Freese den Kindern schmunzelnd. Die Milch wird in ein großen Tank weitergeleitet und auf eine Temperatur von vier Grad gekühlt.

Zwischen zwei Ställen setzt sich derweil ein großes Objekt in Bewegung. Mit seiner Leitschiene erinnert es ein wenig an die Wuppertaler Schwebebahn. Doch in diesem Fall handelt es sich um eine vollautomatische Fütterungsanlage, die das Vieh im gegenüberliegenden Stall punktgenau mit Nahrung versorgt.

An einem Informationsstand sind Eike Höllmann und Thorsten Finke gespannt, wie genau sich die Kinder in Sachen Gerste, Mais und Co. auskennen. An der vierten und letzten Station steht die Kälberaufzucht im Fokus. Nicht nur für die jungen Gäste dürfte es ein lehrreicher Nachmittag auf Hof Freese gewesen sein.