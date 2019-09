Rekordversuch gescheitert

Ein wenig Druck hatte Moderator Kai Offers schon aufgebaut, als er Bürgermeister Josef Uphoff vor dem großen Fassanstich ankündigte. Bis zur 15. Auflage, so betonte Offers, sei es noch nie gelungen, diese Herausforderung mit weniger als drei Schlägen zu meistern. Am Samstagabend versuchte es Uphoff mit zwei kräftigen Schlägen, doch der erhoffte Erfolg blieb aus. Es dauerte einige weitere Anläufe, ehe der Gerstensaft in die Krüge floss. Schnell bildete sich eine große Traube um die Protagonisten. Schließlich gaben Uphoff und Festwirt Frank Otte auch in diesem Jahr das begehrte Freibier aus.

Sassenberger Oktoberfest 1/17 Foto: Christopher Irmler

Im Festzelt neben der Schützenhalle wurde nun bis spät in die Nacht ordentlich gefeiert. Hauptverantwortlich für die ausgelassene Stimmung in blau und weiß war zunächst das heimische Gebrasa-Blasorchester unter der Leitung von Christian Borgmann. Im weiteren Verlauf durften sich jedoch auch die Aktiven des Orchesters zurücklehnen und den geselligen Abend genießen. Schließlich erklommen nun bekannte Gesichter die große Bühne. Die „Frankenräuber“ ließen sich nicht zweimal bitten und heizten ihrem Publikum sowohl am Samstagabend als auch am Sonntagmorgen im Rahmen des bayerischen Frühschoppens kräftig ein.

Bereits am Freitagabend freuten sich Musiker und Verantwortliche über ein volles Zelt. Auch Vertreter des Füchtorfer Spielmannszugs nahmen an diesem Abend im Zelt Platz, um die Atmosphäre zu genießen. Für deren Vorsitzenden Thomas Kohkemper sollte es jedoch nicht dabei bleiben. Spontan stellte er seine sängerischen Qualitäten unter Beweis.

Mit der bereits 15. Auflage des Sassenberger Oktoberfests hat sich die Party im Veranstaltungskalender der Hesselstadt etabliert. Festwirt Frank Otte weiß das Event jedoch realistisch einzuschätzen. „Viele Oktoberfeste in der Region gibt es mittlerweile nicht mehr.“ Entsprechend wurde am Freitagabend nur etwa die Hälfte des Festzelts für das Publikum geöffnet. Der Stimmung tat dies keinen Abbruch – eher im Gegenteil.

Während am Samstagabend vor allem jüngere Gäste den Weg in den Brook fanden, hat sich der sonntägliche Frühschoppen zu einer echten Alternative für die „Besucher der ersten Stunde“ entwickelt.

Im Gegensatz zu den beiden Abendveranstaltungen ist für den Besuch des musikalischen Frühschoppens allerdings keine Eintrittskarte erforderlich. „Wir wollten immer am Sonntag festhalten und freuen uns natürlich über die große Resonanz“, betont Otte.