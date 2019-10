Themen-Woche in der Tagespflege

Sassenberg -

„Alles Tolle rund um die Knolle“ so wurde, spätsommerlich passend, die Themen-Woche der Tagespflege St. Josef in Sassenberg betitelt. Das weckte bei den Gästen Erinnerungen an Kartoffelferien und Kartoffelfeuer.