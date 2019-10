Mit den Einnahmen, so die Idee, könnte dann der Schulhof vor Gebäude 1 verschönert werden. Der Eichenprozessionsspinner und die Rekordhitze machten ihnen vorerst dabei allerdings einen Strich durch die Rechnung.

Am Freitag nun also der nächste Anlauf – dieses Mal im Regen. Den Witterungsbedingungen zum Trotz gingen die Schüler an den Start, um ein möglichst gutes Resultat für ihre Schule zu erreichen.

Im Abstand von rund 350 Metern hatten sich Lehrer und die Schüler der Klasse 8 c postiert, um den Läufern jeweils ein Gummiband auszuhändigen. Jedes Gummiband stand dabei symbolisch für die zurückgelegte „Runde“. Nach einer Stunde endete der Lauf. Wichtig, so betonten es die Sportlehrerinnen am Rande, sei nur, in Bewegung zu bleiben – egal in welchem Tempo. Niemand verlange, dass die Schüler durchgehend laufen müssten. Stolz präsentierte so mancher Teilnehmer am Ende der Disziplin weit über 20 Bändchen.

Jeder von ihnen hatte sich im Vorfeld um Sponsoren gekümmert, die sich bereit erklärt hatten, pro „Runde“ einen gewissen Betrag zu spenden. Wie viel genau, blieb jedem überlassen und wurde auch nicht genauer erfasst, wie die Organisatoren betonten. Alle könnten durch ihren Lauf einen Beitrag leisten.

Jene Läuferinnen und Läufer, die an diesem verregneten Freitag die meisten Bändchen erliefen, werden am Montag, 28. Oktober, in der Schule geehrt. Auch das beste Gesamtergebnis einer Klasse soll dann gewürdigt werden.