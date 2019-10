Sassenberg -

Oldtimerfans sind am Samstag im Campingpark Heidewald auf ihre Kosten gekommen. Rund 70 alte Wohnwagen, Klappcaravans, Reisemobile und Zelte erfreuten die Liebhaber der Nostalgie. Es scheint, wie eine Reise in vergangene Zeiten. Modelle, die heutzutage schon lange nicht mehr in dieser Form produziert werden, konnten am Tag der offenen Tür bestaunt werden.