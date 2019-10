Sassenberg -

Die Johann-Heinrich-Schmülling-Schule in Warendorf und die SURTECO GmbH in Sassenberg sind offizielle Kooperationspartner im Projekt „Partnerschaft Schule-Betrieb“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen. Vertreter von Unternehmen und Schule unterzeichneten am 8. Oktober eine entsprechende Vereinbarung.