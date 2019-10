Darum wird es in der Bücherei in den Herbstferien mit Erzähltheater und Basteleien richtig gruselig. Am Freitag, 18. Oktober, sind zunächst Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren von 15.30 bis 16.30 Uhr zur „Gespensterparty – Achtung gruselig“ eingeladen. Im Anschluss heißt es von 17 bis 18 Uhr für Kinder ab Klasse drei bei „Gespenstergeschichten“ nicht nur Erzähltheater zu lauschen, sondern auch eigene Geschichten zu erfinden. Für die Anmeldung hat das Bücherei-Team ein Aktions-Mobiltelefon geschaltet. Unter ✆ 01 78/ 7 65 64 99 sind Anmeldungen per Anruf, SMS oder WhatsApp möglich.