Am Dienstag wurde zu Akkordeonmusik munter gesungen und geschunkelt, beim wöchentlichen Literaturkreis standen weiß-blaue Anekdoten und Kurzgeschichten im Mittelpunkt.

Am Freitag feierte Bewohner und die Mitarbeiter des sozialen Dienstes dann gemeinsam das große Finale ihrer Oktoberfestwoche. Hierzu begrüßten sie die „Playback Piraten“, die unter anderem als DJ Ötzi für Stimmung im Veranstaltungssaal sorgten.

Zuvor kam im Eingangsbereich der Einrichtung für rund 80 Bewohner kurzzeitig echtes Jahrmarktflair auf. An einer Station war jede Menge Geschick beim Dosenwerfen gefragt, andernorts galt es, die Zahl der in einem Maßkrug platzierten Brezel zu schätzen. Besonders kräftige Teilnehmer versuchten sich derweil daran, einen solchen Krug möglichst lange hochzuhalten. An der Grundlage sollte es nicht scheitern. Schließlich hatte Koch Horst Wessel an jedem Tag zünftige Kost vorbereitet. Von der Schinken-Haxe mit Rotkraut über Fleischkäse und Bratkartoffeln bis hin zu Krustenbraten vom Schwein oder der klassischen Weißwurst mit Senf blieb kaum ein Wunsch offen.

Streng genommen hatte die Oktoberfestwoche gar nicht erst am vergangenen Montag begonnen. Schließlich hatten die Bewohner bereits im Vorfeld beim Basteln der blau-weißen Dekorationselemente kräftig mitgeholfen.