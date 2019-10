Wie üblich wurde den rund 80 Gästen dazu im Pfarrheim auch eine breite Auswahl an Dips und Marmeladen gereicht. Nicht üblich allerdings: Der Vorstand hatte sich in diesem Jahr aus der Back- und Kocharbeit herausgehalten. „Für mich ist das ein Zeichen für gelebte Vielfalt, dafür, dass wir eine lebendige Gemeinschaft sind“, freute sich Mechthild Dunker als Mitglied des KFD-Führungsteams darüber, dass der Aufruf zu Buffet-Spenden aus dem Kreis der KFD-Mitglieder für ein so reichhaltiges Essen gesorgt hatte.

Eine weitere gelungene Premiere hatte die Feier zum Erntedank schon in der Kirche erlebt. Die Gruppe „ Nani Wa “, neun Frauen mit ihren Ukulelen, hatte die musikalische Begleitung übernommen. Eine Premiere auf beiden Seiten, aber so erfolgreich, dass die Musikerinnen bei ihrem Einzug ins Pfarrheim begeisterten Applaus ernteten. „Nani Wa“, das bedeute auf Hawaiianisch „Schöne Klänge“ erklärte Leiterin Andrea Schlang den Namen der Gruppe, in der sich neben Sassenbergerinnen und Füchtorferinnen Frauen von Westkirchen bis Münster zusammengefunden haben.