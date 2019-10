Damit kann das Paar aus Beelen, das seit gut einem Jahr gemeinsam im Altenzentrum in Sassenberg lebt, am heutigen Samstag nach 65 Jahren Ehe das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feiern. Kennengelernt haben sich die beiden beim Tanz in Harsewinkel, der Geburtsstadt seiner Frau, erinnert sich Heinrich Hustert . „Sie konnte so gut tanzen“, sagt der gelernte Tischler schmunzelnd auf die Frage, was ihm als erstes an der jungen Gertrud aufgefallen sei. In ihrem langen Eheleben gehörte das Reisen in die ganze Welt zu den gemeinsamen Hobbys.