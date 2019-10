Piratenschiff nimmt Form an

Sassenberg -

Am Feldmarksee tut sich sein einigen Wochen was. Das lang ersehnte Piratenschiff nimmt langsam Form an. „Schau mal, man kann schon das Schiff erkennen“, sagt eine Spaziergängerin zu ihrem Enkel. „Das wird etwas ganz Außergewöhnliches“, stimmt ihr Begleiter zu.