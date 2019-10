„Aus den Tiefen der russischen Seele“: Mit einem festlichen Konzert fr alle Generationen gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken am Donnerstag, 7. November, im Rahmen ihrer Europa-Tournee auch in Sassenberg. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist. Einlass ist ab 18 Uhr.

Der stimmgewaltige Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen.

Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat.

Chorgesang und Soli stehen in stetem Wechsel. Singend zu beten und betend zu singen – dieses Konzept steht hinter den Don Kosaken, von der Tiefe der Bässe über den tragenden Chor und den Bariton bis hin zu den Spitzen der Tenöre.

Auch im neuen Konzertprogramm dürfen Wunschtitel wie „Abendglocken“, „Stenka Rasin“, „Suliko“ und „Marusja” fehlen.

Der Karten-Vorverkauf läuft an folgenden Stellen:

Sassenberg:

► Pfarramtsbüro, Lange­fort 1

► Bäckerei und Café Haverkamp, Lappenbrink 3

► Buchhandlung „Bücher und mehr“, Von-Galen-Straße 9

► Filialbüro, Kirchplatz 3

Warendorf:

► Stadt Warendorf: Touristen-Information, Emsstraße 4

Bad Iburg:

► Tourist-Information, Philipp-Sigismund-Allee 4

Rheda-Wiedenbrück:

► Flora Westfalica, Rathausplatz 8-10

Außerdem sind Karten erhältlich über Reservix: www.reservix.de, ✆ 0 18 06 / 70 07 33 (pro Anruf aus dem deutschen Festnetz 20 Cent, mobil 60 Cent)

Die Karten kosten 22 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse.

Verlosung:

Unsere Zeitung verlost zwei mal zwei Eintrittskarten für das Konzertereignis am 7. November in Sassenberg. Rufen Sie an unter ✆ 0 13 78 22 70 20 60. Nennen Sie das Stichwort „Don Kosaken“, Namen, Adres­se und Telefonnummer. Die Gewinner werden benachrichtigt und kommen auf die Gästeliste. Die Gewinn-Hotline ist am Freitag, 25. Oktober, bis Mitternacht freigeschaltet. Die Teilnahme kostet 0,50 Euro pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, mobil abweichend. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmebedingungen unter