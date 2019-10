Ansprechpartner und Begleiter

Hossein Jassem Nejad spricht leise, müht sich durch die deutschen Sätze. Sein Blick wandert träumerisch umher. Erst als es um sein Berufsziel geht, leuchten die Augen des 19-Jährigen auf, der Körper gewinnt Spannung. „Boxer!“, strahlt er überraschend. Im Iran habe er es schon fast bis in die Nationalmannschaft geschafft. Dann kam die Flucht, inzwischen lebt er im Flüchtlingswohnheim im Herxfeld und wartet eher tatenlos auf den Fortgang seines Verfahrens.

Jassem Nejad gehört zu denjenigen Geflüchteten, die auch heute noch regelmäßig der Gemeinde neu zugewiesen werden. Die Zahl ist kleiner geworden, gleichzeitig haben sich offizielle Strukturen gebildet, um die Flüchtlingsthematik zu verwalten. Dennoch setzt die Flüchtlingshilfe Sassenberg weiter ganz stark auf den zwischenmenschlichen Faktor, denn der sei die wichtigste Säule, um Geflüchteten im Ort Orientierung zu geben, sie zu unterstützen und zu integrieren. Sie sucht daher wieder verstärkt nach Menschen, die Lust haben, in Sprachtandems, bei gemeinsamen Freizeitaktivitäten, durch Familienkontakte oder Ausbildungsbegleitung Menschen wie Jassem Nejad zu unterstützen. Dabei dürften sich gerne auch Jüngere angesprochen fühlen, betont Mechthild Helmert .

Die gesprochene Sprache gehört für viele Geflüchtete zu den grundlegenden Pro­blemen, so auch für Hossein Saadati. Der Künstler aus dem Iran besucht zwar seit fünf Monaten einen Deutschkurs und hat sein Ziel hoch gesteckt: „Ich möchte Nietzsche lesen“, verrät er. Doch zunächst musste er sich mit dem Erlernen der lateinischen Schrift abplagen. Seinen Sprachkenntnissen traut er nicht, bedient sich lieber eines Landsmanns als Dolmetscher. Erst wenn der auch nicht weiter weiß, probiert es Saadati selbst – und die Verständigung klappt besser als erwartet.

Bei Rohullah Jafari liegen die Dinge anders. Das Deutsch des 22-jährigen Afghanen aus dem Iran ist prima, schließlich hat er am Berufskolleg bereits seinen Schulabschluss nachgeholt. Jetzt will er Altenpfleger werden. Praktisch hat er für die Ausbildung wenig Bedenken, hat er doch lange seinen Opa mitgepflegt, erzählt er.

Doch an der Fachschule warten auf ihn ungeahnte Herausforderungen, für die er nach fachlicher Unterstützung sucht. Auch bei anderen Ausbildungsgängen gibt es immer wieder Schwierigkeiten, weiß Mechthild Helmert. Deshalb wünscht sie sich mehr praktisch erfahrene Menschen als Ausbildungsbegleiter für die Geflüchtete.

Seit dem großen Ansturm vor einigen Jahren haben sich Sassenberger in ganz unterschiedlichen Modellen mit Geflüchteten zusammengetan, erzählt Elisabeth Lückewerth, die von Anfang an in der Flüchtlingsinitiative aktiv ist. Von einer Konversationsstunde einmal pro Woche über Behördenbegleitung bis zur kompletten Familienanbindung reiche das Spektrum. Wichtig sei für die Geflüchteten, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass der Kontakt für beide Seiten ein Gewinn sein kann. Wenn durch die Betreuung unerwartet Kosten entstehen, kann die Flüchtlingsinitiative mit Geld aus dem Bundesprogramm „Menschen stärken Menschen“, das über die Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros fließt, unbürokratisch helfen.

Wer Interesse hat, Geflüchtete durch persönlichen Kontakt zu unterstützen, kann sich an Elisabeth Lückewerth wenden: ✆ 0 25 83 / 12 44.