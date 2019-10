Begegnungen der besonderen Art

Kurzfristig lud die CDU nicht in die Begegnungsstätte Mühle ein, sondern in das Alte Zollhaus. Hier genossen die Jubilare und ihre Ehepartner zunächst das gemeinsame Frühstück. Der neue Versammlungsort stieß auf positive Rückmeldungen. „Die Ehrung findet erstmals hier statt, in diesem tollen Ambiente“, fand Völler lobende und anerkennende Worte. Für die Zukunft könne er sich durchaus vorstellen, die Ehrungen weiterhin in dem historischen Gebäudeensemble an der Schüren-straße vorzunehmen. Neben den Jubilaren begrüßten die Parteifreunde auch Bundesverdienstkreuzträger Alfons Lüffe.

Zu den Geehrten gehörte an diesem Sonntagmorgen Alfons Westhoff , der vor 40 Jahren in die Partei eintrat. Für Rüdiger Völler war die Überreichung von Urkunde, der Parteinadel in Silber und des fränkischen Weißweins mit dem Konterfei Konrad Adenauers ein besonderer Anlass, wie er bekannte. Schließlich ehrte Völler damit seinen Vorgänger und ehemaligen Orts-Vorsitzenden Alfons Westhoff.

Für seine 40-jährige Mitgliedschaft wurde neben Westhoff auch Josef Lackamp geehrt. Auch dieser hatte einen gewissen Einfluss auf das Leben Völlers. Schließlich, so berichtete der Vorsitzende, sei es der damalige Volksbank-Mitarbeiter Lackamp gewesen, der ihm ein Stück Bauland am Bekassinenweg angeboten hätte. So fiel die Wahl des Wohnsitzes vor mehr als 30 Jahren auf Sassenberg. Bis heute lebe er gerne dort.

Seit einem Vierteljahrhundert besitzen Gertrud Schröder, Clemens Strotmeier, Horst Pegelow, Ludger Ostlinning und Martin Lüffe das Parteibuch. Zum Dank erhielten sie eine Urkunde, die Parteinadel in Bronze und den „Adenauer-Wein“.

Auf ein halbes Jahrhundert in der Partei blicken Josef Lütke Wienker, Heinrich Nettelnstroth und Theodor Sparenberg zurück. Entsprechend nahmen sie aus den Händen von Rüdiger Völler, dessen Stellvertretern Werner Berheide und Frederik Holz sowie Bürgermeister Josef Uphoff die Parteinadel in Gold entgegen.