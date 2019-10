Es muss etwa das zehnte Mal gewesen sein, so schätzten die beiden langjährigen Organisatoren Daniela Freiwald und Josef Klösener, dass die Kolpingsfamilie Füchtorf am Samstagabend zum „Feed and Run“ ins Pfarrheim einlud. Ursprünglich war die Aktion für Neubürger gedacht, erzählte Klösner. Sie sollten die Gelegenheit bekommen, Kontakte im Ort zu knüpfen. „Doch sie trauen sich offenbar nicht“, bedauert Freiwald.

So genossen zum Auftakt 24 ebenso erfahrene wie gutgelaunte Teilnehmer ihr gemeinsames Glas Sekt. Auch das abschließende Dessert-Büfett konnte schon probeweise ins Auge gefasst werden: Schüsseln voll mit Apfel-Tiramisu, Quark-Eierlikörspeise oder Himbeertraum riefen dazu auf, im Magen ein Eckchen frei zu halten für den gemeinsamen Ausklang.

Doch zunächst machten sich alle in den ausgelosten Gruppen auf den Weg. Claudius Freiwald, Ulla Querdel, Annette Büsche rund Hildegard Obermeyer hatten sich in diesem Jahr für die Rolle der Gastgeber bereitgefunden. Jeweils mit einer Vorspeise und einer unkomplizierten Hauptspeise verwöhnten sie ihre Gäste bei sich zu Hause.

Ulla Querdel etwa hatte sich für eine Kürbissuppe und einen Gyros-Auflauf mit Gemüse-Käsekruste entschieden. Knapp zwei Stunden blieben ihr und ihren fünf Gästen aus der „blauen“ Truppe zum stilvollen gemeinsamen Genuss, ehe es per Fahrrad zurück ins Pfarrheim ging. Eine Sperrstunde war dort in diesem Jahr nicht vorgesehen, verriet Freiwald.