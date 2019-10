Einmal jährlich bietet das Füchtorfer Familienzentrum Erlebnissport unter dem Motto „Kinder in Bewegung“ an. Bewegung, Kooperation, Teamfähigkeit und Wahrnehmung sind unter anderem die Elemente, die im Erlebnissport einfließen. Martina Hülsmann und Esther Kettler , Erzieherinnen in der Kindertagesstätte Blauland hatten im Rahmen der Erlebnispädagogik einen Piraten-Parcours geplant und für die Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren in der neuen Turnhalle in Füchtorf aufgebaut.

Nach einer einführenden Piratengeschichte galt es für die Jungs und Mädchen die gefährliche Wackelbrücke über hungrigen Krokodilen zu überwinden, in kleinen Rettungsboten das große Schiff aus dicken, blauen Matten zu erreichen, eine hohe Sprossenwand zu erklimmen und final die Goldstücke aus Tennisbällen zu finden.

„Im Vordergrund steht heute der Spaß an der Bewegung“, betonten beide Erzieherinnern. Der Parcours und die Spiele sollen die Konzentration und Reaktion sowie die motorische Fähigkeiten, wie Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Kraft und Gleichgewicht auf abenteuerliche Weise fördern. Eine Wahrnehmungs- und Entspannungsübung zum Ende sorgte für das gemeinsame zur Ruhe kommen nach spannenden 1,5 Stunden als sportliche Nachwuchspiraten.