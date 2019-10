Im Saal des Pfarrheims weckte ein von Betreuerin Lisa Dunker erstellter Film so manche Erinnerung der gemeinsamen Zeit. Auch die Gruppenvideos, in denen sich die Teilnehmer gegenseitig vorstellten, flimmerten noch einmal über die Leinwand. Abgerundet wurde das Nachtreffen mit einer Multimedia-Präsentation der geschossenen Fotos. Nach dem Ferienlager ist vor dem Ferienlager: So erfuhren die Kinder bereits am Sonntag, wohin die große Fahrt im kommenden Sommer gehen soll. Vom 19. bis 29. Juli 2020 wird das Lager Station im ostfriesischen Großefehn machen.