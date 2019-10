Wie in den vergangenen Jahren wird für den Zielverkehr Allerheiligenmarkt am Sonntag, 3. November, zusätzlich zu den ausgewiesenen Parkplätzen ein Park- und Ride-System zwischen der Firma Surteco und der Firma technotrans an der Siemensstraße sowie Christian-Rath-Straße eingerichtet. Die Benutzung des Pendelbusses ist kostenfrei.

An der innerstädtischen Umleitungsstrecke ist ein Halteverbot eingerichtet. Entgegen dem Halteverbot abgestellte Fahrzeuge werden im Hinblick auf die Bedeutung der Umleitungsstrecke unverzüglich abgeschleppt. Die von der Verkehrsführung betroffenen Anlieger werden um Verständnis für die Maßnahmen gebeten.

Bei den ausgeschilderten Parkplätzen handelt es sich um gebührenpflichtige Parkplätze. Die Parkgebühr beläuft sich auf zwei Euro pro Fahrzeug. Eine Einweisung erfolgt über entsprechende Ordner.

Auf die Sonderbuslinie zwischen Warendorf und Sassenberg, Füchtorf und Sassenberg sowie Versmold und Sassenberg am Sonntag, 3. November, weist Bürgermeister Josef Uphoff zur Entlastung der Parkplätze nochmals hin.