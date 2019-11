Traditionell starten die Füchtorfer am Wochenende um den 11.11. in die neue Karnevalssession und laden auch in diesem Jahr wieder zu einer tollen närrischen Party in den Saal Artkamp-Möllers ein.

Genau 255 Tage Ruhepause waren sicherlich ausreichend, so dass sich das Narrenzepter „Karlchen“ am Samstagabend gerne von Prinzessin Maria wachküssen lässt und damit die neue Session eingeläutet wird. Mit Sketchen und Tanzeinlagen ist für Kurzweil gesorgt, versprechen die Organisatoren aus dem Füchtorfer Elferrat und freuen sich in diesem Zusammenhang auch wieder auf die Unterstützung der KFD-Theatergruppe und der Rot-Weißen Funken. Ganz nebenbei gibt es dann auch wieder die Möglichkeit, beim Prinzenlotto mitzumachen und auf die Nachfolger von Prinz Hubert III. und seiner Prinzessin Maria zu tippen.

Der Elferrat und der amtierende Prinz freuen sich über jeden Gast, der gemeinsam mit den aktiven Karnevalisten auf die anstehende Session anstoßen und feiern möchte.