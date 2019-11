Um die Vorlesezeit für die Eltern und Großeltern zu verkürzen, werden ein kleiner Buchtrödel und eine Buchausstellung mit Advents- und Weihnachtsmedien angeboten. Hierzu sind auch alle anderen Bücherfreunde in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr eingeladen. Auch die Bücherei ist dann geöffnet, so dass man sich über den aktuellen Medienbestand informieren kann.

Für alle, die gerne Lesen, in Zeitschriften blättern oder Hörbücher genießen, ist die Bücherei ist am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. An den Feiertagen bleibt die Bücherei geschlossen. Eine Anmeldung für die Teilnahme an libell-e.de für alle Freunde von e-books und e-audios ist während der Öffnungszeiten möglich.