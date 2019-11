Sassenberg -

Im Rahmen ihrer Europatournee „Ich bete an die Macht der Liebe“ 2019/20 gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken – der Chor für alle Generationen – mit einem festlichen Konzert am Donnerstag, 7. November, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist.