Am Domizil der Prinzessin Lisa hissten die Jecken ihre Fahne und machten damit auch optisch deutlich, dass es wieder losgeht. Die närrische Tollität hatte schon seit Tagen alles vorbereitet und ihre Glitzersteinchen poliert, damit der Auftakt in die fünfte Jahreszeit gelingt.

„Das war eine lange Zeit“, gestand Prinzessin Lisa, die den Dombrowski wieder wachgeküsst hat und sich auch die anstehenden Aktivitäten freut. „Lisa würde sicher gerne noch ein Jahr länger machen, aber wir sind uns sicher, dass wir wieder ein neues Prinzenpaar finden werden“, sagte KCK-Präsident Ulrich Krewerth .

Prinzessinnen-Mutter Elisabeth war als Getränkebeauftragte im Einsatz und stolz auf ihre Tochter. Gemeinsam mit dem Elferrat wurde am Samstag ein internes Auftraktfest gefeiert, aber natürlich stehen für Prinzessin Lisa noch ein paar offizielle Termine an, bevor dann am 1. Februar die Nachfolge im Rahmen der Feier zur Prinzenproklamation geklärt wird. Doch bis dahin ist noch ein wenig Zeit, und Ulrich Krewerth wünschte allen Narren einen gelungenen Sessionsauftakt.