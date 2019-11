Doch vor Start des Ausfluges lernten sich die Jugendlichen mit Spielen erst richtig kennen. Unter anderen mussten sich die Kids nach dem Alphabet Ihrer Vornamen sortieren. Oder sich nach ihrem Geburtsdatum gruppieren. Denn so viele tolle und neue Gesichter im Nachwuchs zu sehen, ist für den Spielmannszug Sassenberg etwas Schönes.

„So viele junge Leute, die das Musizieren in der Gruppe mögen, ist einfach klasse“, freuten sich die Organisatoren. Danach hieß, es „Let‘s bowl“ bei Red Bowl in Oelde. Beim Bowlen lernte man sich in unterschiedlichen Gruppen untereinander kennen. Der schöne Nachmittag wurde im Probenraum mit einem Spieleabend, Instrumente spielen und leckeren Hot Dogs ausgeklungen. Der Spielmannszug freut sich über den großartigen Nachwuchs.