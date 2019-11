Zum Warm-Up in die närrische Zeit verbrachte der Elferrat bereits in der letzten Woche mit dem Prinzenpaar und dem Schützenvorstand gesellige Stunden bei einer Brauereibesichtigung. Nahtlos schloss am Samstag die Karnevalseröffnung im Saal der Narrenhochburg Artkamp-Möllers an. Mit einem dreifachen Helau begrüßte Sitzungspräsident Robert Budde den noch amtierenden Karnevalsprinzen Hubert III. „von Fohlenstall und Königsball“ mit Prinzessin Maria II. auf der Bühne. Eine ganz wichtige Aufgabe stand Prinzessin Maria gleich im Anschluss zugute, denn es war ihr überlassen das Zepter „Karlchen“ nach 256 Tagen wach zu küssen.

Fast schon sprachlos war Prinz Hubert nach einer tollen vergangenen Session als Narrenoberhaupt bedurfte es nicht vieler Worte. Nach einer kurzen Pause führte die Theatergruppe der KFD schon traditionell zwei Sketche auf der Bühne auf. Eine außerordentlich gute Koordination bewiesen die Darstellerinnen in dem Sketch „Die Kür“ während das Fachsimpeln über die Reinkarnation zum Gänseblümchen und zur Weidekuh für Sylvia Laumann und Lissy Laumann viele Lacher einbrachte. „Seit Jahren haben wir ein gutes Verhältnis, wir kommen zu euch und ihr zu uns – darüber freuen wir uns“, kommentierte Robert Budde den Besuch der Theaterdamen.

Für gute Stimmung sorgte ebenfalls der Auftritt der Rot-Weißen Funken, die zwar in „Schwarz-Weiß“ dafür aber mit viel Schwung einen Auszug aus dem neuen Gardetanz präsentierten und ihre neuen Mitglieder Jaqueline Visang und Theresa Tarner vorstellten. Ehe die Füchtorfer Narren in einen Partyabend mit Musik der „Füchtorfer Music Corporation“ starteten, gab Robert Budde noch einen wichtigen Hinweis zu dem Kartenvorverkauf für die Pripro und den Prinzenball, denn nach dem positiven Zuspruch findet dieser erneut an einem Sonntag (26. Januar) statt. Damit sich die Wochen bis zur Verkündung des neuen Füchtorfer Karnevalsprinzen nicht zu lange ziehen, hat sich der Elferrat zudem federführend für die Organisation und Betreuung des Weihnachtsmarktes ausgesprochen. „Erstmals findet der Weihnachtsmarkt am 30. November und 1. Dezember samstags und sonntags statt, es wird tolle Neuerungen mit einem Rahmenprogramm geben, versprach der Elferrat.