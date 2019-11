An Feierwilligen fehlte es wahrlich nicht. Neben dem Regentenpaar Lisa I. und Patrick I. und dem dazugehörigen Elferrat fanden sich Komittemitglieder, einige Ex-Tollitäten, Vertreter der „KCK-Elite“, KC-Linen, Juka, der Blau-Weißen Funken und die beiden Tanzmariechen im „Heimathafen“ am Feldmarksee ein.

Auf ein Programm verzichten die Jecken ganz bewusst. Vielmehr soll der Abend zum lockeren Austausch genutzt werden.

Eine hochoffizielle Aufgabe wartetet allerdings doch auf KCK-Präsident Ulrich Krewerth. So nutzte dieser den großen Rahmen, um einen weiteren Freund des Karnevals in närrischer Verantwortung zu begrüßen. Von nun an gehört Christoph Strotmann dem KCK-Komitee an.

Nach dem schwungvollen Auftakt am 11.11. und am vergangenen Samstag kehrt nun wieder ein wenig Ruhe ein. Im Januar findet eine Kneipentour statt, ehe am 1.Februar die große Pripro gefeiert wird.