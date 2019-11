„Aber wann es zum ersten Mal gefunkt hat, ist doch auch eigentlich egal“, strahlt der 85-Jährige und blickt Margret glücklich an.

Heute feiert das Paar seine Diamantene Hochzeit. Drei Töchter hat das Paar in den 60 Jahren gemeinsam aufgezogen, neun Enkel heranwachsen sehen und im kommenden Jahr wird das erste Urenkelkind erwartet. Ob sie Familienmenschen sind? „Total“, bestätigt Heinrich Niemerg und seine Frau nickt energisch.

Während sich Margret Niemerg um die wachsende Familie kümmerte und später in der Schule Reinigungsarbeiten übernahm, war ihr Mann, der den elterlichen Hof verlassen hatte, 35 Jahre lang bei der Firma Claas beschäftigt. Das allerdings war nicht sein einziger Job. Vielen Füchtorfern dürfte besser als Busfahrer in Erinnerung sein. An ungezählten Wochenenden chauffierte er seine Gäste zu Ausflügen und Kurzreisen. Als Rentner übernahm er für rund ein Jahrzehnt den Schülerverkehr nach Sassenberg.

Fahrradtouren sind noch immer das gemeinsame Hobby, „auch wenn sie langsam etwas kleiner werden“, schränkt Margret Niemerg lächend ein. Mit Sport, Sudoku, Lesen und Gartenarbeit sind die Tage gut gefüllt. Und auch wenn Heinrich Niemerg das erste Funken egal ist, so ist er sich einer Sache ganz sicher: „Hauptsache es funkt noch zehn Jahre weiter!“