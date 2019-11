Aus Vergangenheit lernen

Vor der Füchtorfer Pfarrkirche sprach der stellvertretende Bürgermeister Dirk Schöne . Dieser begann mit Auszügen aus Greta Thunbergs Rede vor den Vereinten Nationen . „Es ist die durchaus berechtigte Befürchtung, dass Massen an Menschen weiterhin flüchten werden müssen aus Regionen der Welt, in denen es in Zukunft nicht mehr genug zu Essen gibt. Die Angst vor Verdrängungskriegen ist mehr als berechtigt.“ „Denn“, so fuhr Schöne fort, „wenn es eine Wende in der Klimapolitik geben kann, wenn es eine Wende im Umgang der Menschheit mit sich selbst geben kann, dann nur in einem großen Rahmen. Wir sind nicht alleine auf der Welt, weitere acht Milliarden Menschen sollten die gleichen Rechte und Chancen haben wie wir. Heute stehen wir hier zusammen und gedenken der Opfer der Kriege und des Terrors. Vereint in der Gewissheit, dass sich solche menschlichen Tragödien nie wiederholen dürfen.“

Am Ehrenmal vor dem Sassenberger Rathaus sprach Pater Joseph. „Lassen Sie mich als einer von außen, aus Indien kommend, es einmal so sagen: Die Deutschen dürfen am Volkstrauertag nicht nur auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg schauen. Die Generation heute muss auch auf die Zeit nach 1945 schauen.“ Pater Joseph erinnerte an eine Gedenkstätte am Verteidigungsministerium in Berlin. Hier wird 3100 Männern und Frauen gedacht, die „im Dienste des Friedens gefallen sind: Afghanistan, Kosovo, Mali...“ „Der Krieg fordert Opfer. Der Dienst am Frieden ebenso. Von Deutschland ging nicht nur Krieg aus, von hier aus gingen viele Frauen und Männer, die nach 1945 ihr Leben ließen im Dienste des Friedens. Auch daran dürfen wir uns heute dankbar erinnern – 101 Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, 74 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.“

Zuvor hatten Schüler der Sekundarschule eindringlich dazu aufgerufen, aus der Vergangenheit zu lernen und sich für den Frieden in der ganzen Welt einzusetzen.