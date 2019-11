Schon in der Ratssitzung in der vergangenen Woche fragte er deshalb nach, was diese Markierungen zu bedeuten haben. Er befürchtet, dass mehrere Eichen und Buchen gefällt werden sollen. „Der Charakter des Brooks ist in Gefahr“, sagt der 63-Jährige.

„Hier wurden sieben bis acht Buchen gefällt, die etwa 30 bis 60 Jahre alt waren. Es hieß, sie seien krank und mit Hallimasch befallen“, sagt Lutterbeck beim Ortstermin. An einem Baum habe er das sehen können, ab den anderen nicht. „Es wird immer mit Sicherheit argumentiert, aber hier ist überhaupt kein Weg.“ Seine Vermutung: „Es geht um die Laubbelastung auf dem Kunstrasenplatz.“

Martin Lüffe vom Ordnungsamt widerspricht dieser Vermutung und begründet die Maßnahme aus Sicht der Stadt: „Das waren keine Buchen, sondern Birken, die komplett das Laub verloren hatten. Wir haben sie gefällt, damit sie nicht irgendwann auf den Sportplatz fallen.“ Denn wenn eine Birke ihr Laub verliere, sei sie nicht mehr zu retten.

Weitere Sorgen bereiten Josef Lutterbeck nun die Markierungen rund um das Waldstadion. Eichen und Buchen sind dabei mal mit einem und mal mit zwei orangenen Punkten gekennzeichnet, und an einigen Bäumen ist die Aufschrift „EK“ zu sehen. „„Dass einige eine Gefahr für den Sportplatz darstellen, sehe ich ja ein, aber es wird ein Radikalschlag geplant“, fürchtet der 63-Jährige. „Das sind richtig alte Eichen, zum Teil knapp 300 Jahre alt.“ Josef Lutterbeck weist darauf hin, dass im Brook der alte Tiergarten sei, und die Bäume noch aus dieser Zeit stammen. „Das sind Naturdenkmäler.“

Josef Lutterbeck hat auch bereits ein Gespräch mit Bauamtsleiter Thomas Middendorf gehabt, war aber mit dem Ergebnis nicht glücklich. „Die Antwort war schwammig. Eine Baumsatzung gibt es nicht. Mich interessiert, nach welchen Kriterien vorgegangen wird,“

„Die Markierungen der Bäume sind keine Todesurteile“, versichert Martin Lüffe, der die geheimnisvollen Zeichen schnell auflösen kann. „Bäume mit einem Punkt stehen unter Beobachtung, für Bäume mit zwei Punkten soll ein Gutachten erstellt werden, und Bäume mit der Bezeichnung EK erhalten einen Rückschnitt.“ Die markierten Bäume hätten einen leichten Pilzbefall, darum die Vorsicht. Für das Gutachten werde es eine Microbohrung geben, die dann Auskunft über den Gesundheitszustand des Baumes geben werde. „Wir können natürlich nicht sagen, dass kein Baum gefällt wird, aber kein Mensch möchte einen Kahlschlag“, versichert Thomas Middendorf.

Bürgermeister Josef Uphoff erinnert daran, dass im Sommer zwei Bäume am Sportlerheim auf Privatfahrzeuge gefallen seien. „Die Bäume sind in Privateigentum, und wir haben mit der Eigentümerin gesprochen. Sie hat selbst einen Gutachter bestellt, der empfohlen hat, welche Bäume zu fällen sind. Die Eigentümerin legt selbst großen Wert darauf, dass die Bäume stehen bleiben“, erklärt Uphoff, warum bereits einige Bäume dort gefällt wurden. In jedem Fall werde es Ersatzpflanzungen geben, sollten im Zuge der Gutachten noch Bäume geopfert werden müssen.