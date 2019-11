Zwei Stunden lang standen die Aktiven am Sonntagnachmittag ihren Gästen Rede und Antwort. Dabei haben Kinder die Möglichkeit, alle verfügbaren Instrumente nach Lust und Laune auszuprobieren. Entsprechend zog vor allem das Schlagzeug viele potenzielle Nachwuchsmusiker an.

Allerdings gab es bei der bereits fünften Auflage in der Alten Haspelei auch eine positive Überraschung. „Eigentlich ist die Trompete immer sehr gefragt. Das ist auch wunderbar, allerdings brauchen wir natürlich auch alle anderen Instrumente“, so Borgmann . Umso mehr freue ihn, dass ausnahmsweise ein anderes Instrument im Mittelpunkt stand. So nahm sich Dieter Rottmann gerne die Zeit, den Gästen „sein“ Instrument – nämlich das Saxophon – vorzustellen.

Der Weg in das aktuell 37 Aktive zählende Orchester ist derweil klar: Zunächst wird in Zusammenarbeit mit der Musikschule Einzelunterricht gegeben, zudem besteht seit einem Jahr ein sogenanntes Vororchester, in dem derzeit zehn Kinder musizieren. Im Jugendorchester erlernen 25 Mädchen und Jungen ein Instrument. Am dritten Advent werden die Mitglieder dieses Jugendorchesters wieder eine besondere Bühne erhalten. Sie sind fester Bestandteil der großen Gebrasa-Konzerte in der Pfarrkirche. Eine kleine Kostprobe ihres Könnens gab das Orchester allerdings bereits am Sonntagnachmittag, als es musikalisch vdie Gäste des Workshops musikalisch verabschiedete.