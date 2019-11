Schüler trennen Spreu vom Weizen

Ein Vorgang, der heute natürlich vom Mähdrescher erledigt wird. Ex-Landwirt Theo Steiling (73) will den Viertklässlern der Nikolausschule aber die einzelnen Arbeitsschritte vom „Korn zum Brot“ anschaulich zeigen. Dafür hat er sogar in Eigenarbeit einen kleinen Mähdrescher gebaut, der in der Aula aufgebaut ist und der tatsächlich funktioniert.

„Wer mehr weiß, der hat mehr Wertschätzung“, sagt Theo Steiling, der zahlreiche Utensilien und Schautafeln mitgebracht hat. Er versteht es hervorragend, die Kinder in sein 60-minütiges Referat einzubinden. Zu Beginn werden Carl und Greta aufgefordert, einmal einen Brotkorb anzuheben, um zu erkennen, wie viel Brot jeder Mensch im Durchschnitt pro Jahr isst. Es sind 85 Kilogramm, und in dem Korb war die Menge für zwei Monate.

Theo Steiling geht auf die Kinder zu, stellt Fragen: „Wie viele Körner hat wohl eine Ähre?“, fragt der Beelener. Jede Antwort, egal ob 20, 25 oder 30 lobt er als „richtig“ und applaudiert den Schülern. Letztlich sind es zwischen 20 und 60, so dass tatsächlich alle Antworten passten. Die Kinder haben großen Spaß und lernen spielerisch, was alles passiert, bis letztlich ein Brot beim Bäcker gekauft werden kann.

„Mein Ziel ist es, mit Freude und Spaß zu informieren“, sagt Steiling und rückt sein rotes Käppi zurecht. Dieses Ziel erreicht er mühelos, denn alle Schüler der Klasse 4b sind mit Eifer bei der Sache, sehr zur Freude der Klassenlehrerin Mirjana Gülker. „Wer ist der Kleinste hier?“, fragt Steiling. Er benötigt einen „Fahrer“ für den Mähdrescher, den er vor vielen Jahren für seinen damals sechs Jahre alten Enkel gebaut hat. Kein Wunder, denn der gelernte Landwirt hat 40 Jahre bei Klaas gearbeitet.

Sarah ist die glückliche Gewinnerin und hat sichtlich Spaß auf ihrem neuen Platz. Als der 73-Jährige die Maschine anwirft, da zuckt Sarah dann doch ein wenig zusammen.

Aber Theo Steiling regt auch zum Nachdenken an. „Ich bin nicht arm und hatte nie Hunger, aber ich weiß, dass das Essen nicht selbstverständlich ist.“ Er weist auf die Armut in vielen Ländern hin und kritisiert den Überfluss und die Verschwendung in den westlichen Ländern.

Idee und Konzept seines Vortrages hat Theo Steiling selbst entwickelt, und er erhält viel Unterstützung von den Kreisverbänden. Interessierte Schulen können sich bei ihm melden.