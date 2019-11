Bauern starten zur Sternfahrt

Sassenberg -

Morgens, halb fünf in Dackmar. Treckerscheinwerfer erhellen die Nacht. Der Hof Wiefel bildet eine leuchtende Insel in der Dunkelheit. Mehr als 30 Trecker und gut doppelt so viele Landwirte aus den Kreisen Steinfurt und Warendorf haben sich hier am Montagmorgen getroffen, um in einer Sternfahrt zur Bauerndemo von „Land schafft Verbindung“ nach Berlin zu starten.