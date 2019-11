Schön bunt und unterhaltsam

Sassenberg -

Das gestrenge „Fräulein Rottenmeier“ war am Freitag auch mit dabei, als die Frauengemeinschaft, KFD, am Freitagabend im Pfarrheim zum herbstlichen Cocktailabend rief. Mit Orange, Limette und Melone umschmeichelte sie die Geschmackssinne all jener Frauen, die zur alkoholfreien Alternative griffen. Getränke wie „Rote Zora“ oder „Pippi Langstrumpf“ sorgten dagegen mit mehr als ihren fröhlichen Regenbogenfarben und den hübschen Dekorationen für gute Stimmung.