Füchtorf -

Mit Übergang des Füchtorfer Weihnachtsmarktes in neue organisatorische Hände werden in diesem Jahr auch neue Ideen umgesetzt. Aus der Arbeitsgemeinschaft Füchtorfer Vereine heraus hat der Elferrat des Karneval die Federführung übernommen und einige Vereine zur Beteiligung am ersten Adventswochenende aktiviert.