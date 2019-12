Sassenberg -

Jahr für Jahr kommt der Nikolaus in Sassenberg per Boot über die Hessel, um den Kindern einen Besuch abzustatten. Damit er auch in diesem Jahr – unterstützt von Knecht Ruprecht – die begehrten Tüten mit Leckereien verteilen kann, rief er die Mitglieder „seines“ Komitees zusammen.