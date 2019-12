Sassenberg -

Eine ganze Woche stand im Jugendzentrum am Lappenbrink alles unter dem Motto „Survival“. Anna Deitert, Katharina Strotmann, Lisa Dinter und Ann Riepe besuchen die Fachschule für Sozialpädagogik am Paul-Spiegel-Berufskolleg in Warendorf. Mit viel Engagement führten die angehenden Erzieherinnen ein Projekt im Jugendzentrum durch.