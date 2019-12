Im Saal des Hotels Börding hielt er vor zahlreichen interessierten Teilnehmern einen informativen Vortrag zum Thema „mit körperlichen Aktivitäten einem Schlaganfall vorbeugen“.

„Man muss etwas tun. Bewegung ist ein Mittel, mit dem man viele Risikofaktoren bekämpfen kann“, versicherte Dr. Siebecker. Dabei nannte er vor allem Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen, Rauchen, Stress sowie Herz-Rhythmusstörungen und Vorhofflimmern. „Das alles kann man positiv durch Bewegung und Aktivitäten beeinflussen.“

Doch wie viel Sport muss denn sein? Dr. Siebecker hatte die Zahlen der Weltgesundheitsorganisation parat, und demnach reichen 150 Minuten moderater Sport in der Woche. Das bedeutet, dass die Pulsfrequenz etwa 60 bis 65 Prozent des Maximalwertes erreicht. Der Maximalwert liege als Faustformel bei 220 minus Lebensalter. Alternativ können auch 75 Minuten mit hoher Intensität absolviert werden, das heißt, mit einem höheren Puls. Wichtig sei dabei immer, dass eine gewisse Ausdauer mitgebracht werde, so dass mindestens 30 Minuten am Stück Sport betrieben wird, denn sonst setzt die Wirkung nicht ein. „Der Vorteil des Ausdauersportes ist, dass man es selbst steuern kann“, sagte der Neurologe.

Zusätzlich zum Ausdauersport sollten auch zwei Einheiten pro Woche Krafttraining absolviert werden, wobei auch hier eine Einheit in etwa 30 Minuten dauern sollte.

Aber einen ganz wichtigen Tipp gab Dr. Siebecker den Teilnehmern noch mit auf den Weg. „Wer untrainiert ist, der sollte erst mit dem Hausarzt Rücksprache halten und keine Wahnsinnsaktivitäten starten. Es gibt für jeden eine passende Sportart“, versicherte er.