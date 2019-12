Zuvor war er, wie es die Tradition gebietet, begleitet von Herold Christian Borgmann , einem gutmütigen Knecht Ruprecht ( Norbert Rutte ) und zahlreichen Fackelträgern mit dem Boot in der Hesselstadt gelandet.

Die ersten Trompetenklänge des Herolds ließen die adventlichen Klänge, mit denen Musiker des Gebrasa-Blasorchesters die wartende Menge an der Hesselbrücke unterhalten hatten, verstummen. Hier und da hüpfte eine leuchtende Laterne am Ufer aufgeregt hin und her, begleitet von Taschenlampenlicht, das suchend die Dunkelheit durchschnitt. Endlich der erste Fakelschein unter der Brücke. „Da ist er!“ klang es erlöst, als der Heilige Mann sich im schwankenden Boot wieder aufrichtete. Unter der Brücke musste er schon gut auf seine Mitra achtgeben.

Glänzende Kinderaugen und nicht weniger glänzende Augen von Eltern und Großeltern verfolgten den Bischof auf dem Weg zur Kutsche, die ihn zum Schulhof der Johannesschule brachte. Dutzende und aberdutzende Hände wollten geschüttelt werden.

Die offizielle Begrüßung in der Stadt übernahm in diesem Jahr der stellvertretende Bürgermeister Martin Arenhövel. „Ich bin der Beschützer der Kinder und der Seefahrer“, erzählte der Nikolaus. In seinem Golden Buch stand nur Lob für die Kinder geschrieben.

Nellyana Kolter brachte dem Heiligen Mann ein Ständchen auf ihrem Saxophon. Die Erstklässlerin Mia Kemper erfreute ihn mit einem perfekt vorgetragenen Gedicht. Der Nikolaus revanchierte sich freigiebig mit Tüten voll Süßigkeiten für alle.