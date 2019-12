Lebens-Mittel-Punkt baut Domizil um

Sogar ein kleiner Stubentisch mit ein paar Stühlen für eine Pause findet im Hintergrund Platz. Um aus dem Provisorium in der alten Bäckerei Hennemann einen dauerhaften Anlaufpunkt für seine Kunden zu schaffen, hat der LMP seit dem Sommer umfangreich investiert und umgebaut. Besonders dankbar ist der Vorsitzende des Trägervereins, Christian Janke , dafür, dass Spender und heimische Unternehmen den Helfern dabei kräftig unter die Arme gegriffen haben. „Alle sind sehr, sehr großzügig, das ist schon richtig Klasse!“

Nach dem Vorbild der „Tafeln“ sammel der LMP in Geschäften und Unternehmen Lebensmittel ein, um sie gegen einen kleinen Obulus an nachgewiesen Bedürftige abzugeben. Rund 250 Parteien kaufen im Landen derzeit ein – mal sind es Einzelpersonen, mal Alleinerziehende oder ganze Großfamilien.

Jeden Donnerstag ist Hauptarbeitstag, dann wird sortiert und eingeräumt, ehe die Ausgabestelle am Nachmittag für zwei Stunden geöffnet ist. Beim Betreten des Ladens fällt als erstes auf: Die gedrängte Gemüsetheke direkt dem Eingang gegenüber ist verschwunden. Stattdessen steht Hildegard Nährig, zweite Vorsitzende des Vereins, dort und gibt Tiefkühlwaren aus. „Bis auf diese eine haben wir alle Tiefkühltruhen rausgeschmissen“, erklärt sie ein Herzstück der Umbauten. „Dafür haben wir jetzt eine eigene Tiefkühlzelle im Lager.“ Das Gemüse ist großzügig dort präsentiert, wo früher die Truhen standen. „Der Bewegungsfluss der Kunden ist so viel angenehmer geworden“, gibt Janke die Erfahrung der Helfer wieder.

Die Tiefkühlzelle hat ein Sassenberger alleine gespendet, erzählt er. Sie schafft nicht nur Platz im Verkaufsraum, sondern senkt auch die laufenden Stromkosten. Durch den Einbau einer maßgeschneiderten Rampe, die eine örtliche Tischlerei spendete, können die Helfer die Waren bequem auf Rollwagen bis in den Verkaufsraum schieben. Andere Unternehmen subventionierten den dringend benötigten Sonnenschutz und das Ladenschild. Ein Syrer, früher selber Kunde des LMP, sorgte ehrenamtlich für den fachgerechten, frischen Anstrich. Die Erneuerung der elektrischen Anlagen und neue Lagerregale ergänzen die Umbauarbeiten, die insgesamt mit rund 9000 Euro zu Buche schlagen. Für den Verkaufsraum sind im kommenden Jahr auch noch rückenfreundlichere Packtische geplant, die die ausrangierten Schultische ersetzen werden.

Bei all den Neuerungen bleibt bei Janke nur ein Wunsch offen: „Wir können immer wieder Helfer gebrauchen“, erinnert er – sowohl Fahrer, die an verschiedenen Tagen der Woche ihre Sammelrouten fahren, als auch Helfer für Sortierung und Verkauf im Laden. Rund 55 Menschen sind derzeit ehrenamtlich aktiv und so braucht jeder einzelne nur wenig Zeit zu erübrigen.

Kontakt kann zum Lebens-Mittel-Punkt unter anderem über die Webseite www.lmp-sassenberg.de hergestellt werden. Übrigens ist auch die neu.