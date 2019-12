Seit dem Jahr 2014 verzeichnete die Kolpingsfamilie 36 neue Mitglieder – und das unter Berücksichtigung von Austritten und Sterbefällen, wie der Vorsitzende Josef Obermeyer betonte. „Das ist für katholische Vereine nicht selbstverständlich.“ Während sich mancher Verein über jedes neue Mitglied freut, gab er am Sonntag im Pfarrheim die Aufnahme von gleich vier Familien bekannt. Damit wächst die Kolpingsfamilie in Füchtorf weiter.

Zugleich freute sich Obermeyer über die langjährige Treue einiger Mitglieder. So gehört Rudolf Meier bereits seit 60 Jahren zur Kolpingsfamilie, Pastor Norbert Ketteler und Johannes Kleine Hörstkamp blicken auf 40 Jahre zurück, Carola Rottmann ist seit 25 Jahren dabei.

Dass Kolping auch in Zukunft gebraucht werde, stehe außer Frage. An Aufgaben und Herausforderungen mangele es nicht, so Obermeyer. Dies machte auch das von Annette Pohlschmidt verlesene Grußwort des Diözesanverbands deutlich. Demnach benötigten sowohl Kolping als auch die Kirche „ein Upgrade“, Kolping sei jedoch ein starker Verband, in dem alle Generationen vertreten seien.

Dies will die Kolpingsfamilie vor Ort weiter mit Leben füllen. So stellte Obermeyer zwei neue Angebote vor. An jedem ersten Freitag im Februar, März und April wird ab 18 Uhr im Pfarrheim zum großen Spieleabend eingeladen. Den regelmäßigen Austausch soll ein monatlicher Dämmerschoppen bei Artkamp-Möllers erleichtern. An jedem zweiten Donnerstag im Monat soll ab 19.30 Uhr diskutiert werden. Willkommen seien alle Bürger, Vorschläge und Ideen jederzeit gewünscht.

Bereits am Sonntag setzte die Kolpingsfamilie ein Zeichen und förderte das Zusammenleben im Spargeldorf. So freuten sich die KiTa Blauland und der Marienkindergarten, die Grundschule sowie die Organisatoren der Ferienspieltage jeweils über Spenden in Höhe von 200 Euro. Im Blauland soll damit die Renovierung des naturnahen Außenspielgeländes mitfinanziert werden, der Marienkindergarten plant eine „Forscherwoche“. Die Grundschule wird die Spende für das Angebot des therapeutischen Reitens verwenden. Die Verantwortlichen der Ferienspieltage erinnerten an laufende Kosten wie den Flyerdruck.