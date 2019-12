Lächeln ins Gesicht gezaubert

Mit diesen Worten stimmte der Füchtorfer Reitverein die Kinder auf den hohen Besuch im roten Gewand ein. Ganz erwartungsvoll blickten die Jungen und Mädchen auf das große Holztor am Ende der Reithalle bis es sich langsam öffnete.

Einladend ertönte vom Musikverein „Nikolaus komm in unser Haus“. Die Augen der jungen Besucher wurden immer größer und dann war er endlich da. Chauffiert in einer großen Kutsche, die von den beiden kräftigen Haflingern Max und Moritz gezogen und von Heinz Borgelt gelenkt wurde, kam der Nikolaus (Willi Rennemeier) mit Knecht Ruprecht ( Marcel Kunze ) an seiner Seite in die Reithalle eingefahren und sorgte für leuchtende Kinderaugen. Und da in seinem großen goldenen Buch vermerkt war, dass alle Kinder dieses Jahr brav gewesen sind, tauschte Knecht Ruprecht die Rute kurzerhand gegen viele Überraschungstüten. Sehr zur Freude der jungen Besucher, die sich mit einem großen Lächeln ihre ersehnten süßen Leckereien abholten. 110 davon hatte der Füchtorfer Reitverein vorbereitet und in jede einen großen Schoko-Nikolaus, eine Mandarine und viele kleine Überraschungen gesteckt.

Auch für die Vorsitzenden des Reitvereins, Stefanie Oertker und Andreas Rüter als Vertreter für das gesamte Vorstandsteam, sowie die engagierten Trainer für Dressur-, Spring- und Nachwuchsunterricht, Matthias Niedermowwe, Simone Frense und Kathrin Nierkamp hatte der Nikolaus ein Geschenk dabei.

Einmal im Jahr hauchen die Mitglieder von St. Hubertus ihrer Reithalle charmante Weihnachtsmarkt-Atmosphäre ein. Holzhütten, Tannenbäume und Lichterketten sorgen für das ganz besondere Ambiente, das zum gemütlichen Miteinander einlädt. Da fühlt sich auch der Nikolaus sichtlich wohl. Nachdem der Heilige Mann noch eine Runde über den heimeligen kleinen Weihnachtsmarkt gemacht hatte, verabschiedete er sich wieder. Natürlich nicht, ohne allen eine besinnliche Weihnachtszeit zu wünschen. Die Freude bei den Kindern war groß, und die Eltern ließen sich von der Begeisterung gerne anstecken. Zu dieser trug ebenso das Rahmenprogramm bei. Neben kalten und warmen Getränken gab es auch Waffeln oder einen leckeren Imbiss sowie ein Bastelbüdchen und Ponyreiten. Für stimmungsvolle Weihnachtslieder sorgte live die Nachwuchsgruppe des Füchtorfer Musikvereins unter der Leitung von Jan Böckenholt. Im Hintergrund kümmerte sich Bernhard Geise um die Musik. „Wir freuen uns, dass die Nikolausfeier immer so gut angenommen wird“, stellt das Organisationsteam fest und freut sich über die äußerst positive Resonanz.