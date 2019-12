Es ging im Infrastrukturausschuss am Montag einmal mehr um das Thema Windenergie. Die FWG hatte den Antrag gestellt, die Planungsarbeiten zur Steuerung des Flächennutzungsplanes für den sachlichen Teilplan Energie einzustellen. Dem stimmte Michael Franke zu, und auch Johannes Philipper (FDP) teilte diese Meinung. „Wir können nichts rechtssicher entscheiden, denn viele Pläne werden kassiert. Wir sollten die Pläne einstellen, bis wir eine Rechtssicherheit haben.“

Damit konnte sich Rüdiger Völler ( CDU ) gar nicht anfreunden. „Mir geht der Antrag nicht weit genug. Die Möglichkeit der Klage bleibt bestehen.“ Zwar ginge der Antrag in die richtige Richtung, aber eigentlich müsse man die Planungen ganz aufgeben oder so weiterplanen wie bisher. „In der Bundes- oder Landespolitik wird nicht für uns entschieden“, sagte Völler und wies darauf hin, dass bislang keine Kommune mit einem alten Plan vor Gericht gewonnen habe. „Auch wenn wir meinen, dass wir genug getan haben, das stimmt gar nicht“, ergänzte Frederik Holz (CDU).

Bauamtsleiter Thomas Middendorf hatte auch keine Lösung parat. „Jede Veränderung, die wir machen, gibt Leuten Vor- oder Nachteile. Auch die Aufhebung kann beklagt werden. Das ist nicht der Königsweg“, entgegnete er Völler. Peter Holz (FWG) wies darauf hin, dass das Risiko bei der Stadt bleibt. „Aber nur im ersten Schritt, im zweiten Schritt ist das Kreisbauamt zuständig“, meine Rüdiger Völler.

„Es ist so viel im Fluss. Es ist egal, was wir machen, es ist sowieso falsch. Darum sollten wir kein Geld mehr in die Planung stecken. Wir müssen auch Menschen vor der Windkraft schützen“, sagte Jens Büdenbender (FWG). „Wir sind nicht mehr Herr des Verfahrens, und das werden wir auch nicht mehr sein“, plädierte Völler für eine komplette Aufhebung der Pläne. Franz-Josef Linnemann (FWG) bemängelte den fehlenden rechtlichen Rahmen. „Mit unserem Antrag besteht die Möglichkeit, dass wir selbst noch etwas bestimmen können.“ „Man hat das Gefühl, wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera, nur Cholera ist teurer“, sagte Klaudius Freiwald (SPD). Letztlich stimmte der Ausschuss mit 7:2 Stimmen fr den Antrag der FWG.