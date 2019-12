Ein Gutachten bestätigte diese Eindrücke, denn der Nachhall darf in Sporthallen einen maximalen Wert von 1,81 Sekunden haben, in Füchtorf sind es 2,92 Sekunden. Es muss also nachgebessert werden. Die Firma Krämer-Evers empfiehlt daher den Einbau einer Akustikdecke, um die Schallschutzgrenzen einzuhalten.

Architekt Matthias Ossege erläuterte am Montag im Infrastrukturausschuss die Ausführung. Die Arbeit könne innerhalb von zwei Wochen in den Osterferien erledigt werden. Dabei sei es möglich, die Halle zu teilen, so dass der Vereinssport fortgeführt werden könne. Insgesamt sei eine Fläche von 207 Quadratmeters mit einem Deckenabsorber auszustatten, um den Schallpegel auf das gewünschte Maß zu senken.

Kritik kam auf, weil schon nach kurzer Zeit Nachbesserungen erfolgen müssen. Entsprechend kamen auch die Nachfragen von Martin Arenhövel (CDU) und Peter Holz (FWG), ob dies nicht schon früher hätte erkannt werden können.

„Die Sporthalle soll auch Veranstaltungshalle sein. Das hat uns den textilen Prallschutz aus Brandschutzgründen gekostet. Der Holzprallschutz absorbiert den Schall nicht so gut. Ich habe dann entschieden, die Halle zu bauen, denn sonst wären wir noch nicht fertig“, erklärte Ossege. Mit den 40 000 Euro Kosten für die Akustikdecke liege man im Kostenrahmen und 10 000 Euro unter dem Preis eines sofortigen Schallschutzes. „Mehr Kommunikation wäre besser gewesen“, sagte Holz.