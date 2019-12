Am Dienstag waren wieder alle ehemaligen Bediensteten der Stadt Sassenberg zu einem netten Nachmittag in den Saal des Hotels Börding eingeladen, um miteinander zu reden, sich zu erinnern und die Kontakte aufrecht zu erhalten. 73 Personen hatte Hauptamtsleiter Martin Kniesel eingeladen. Bürgermeister Josef Uphoff begrüßte die ehemaligen Mitarbeiter und Partner und berichtete über die aktuelle Stadtentwicklung. Als Highlights nannte er den Bau der Sporthalle in Füchtorf, des Mehrzweckgebäudes und des Piratenschiffs am Feldmarksee.