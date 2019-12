Füchtorf -

„Es muss nicht immer ein Marsch oder eine Polka sein! Wir möchten uns mal wieder von einer ganz anderen Seite zeigen, die gesamte Bandbreite unseres Könnens präsentieren. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, dieses Jahr am 15. Dezember in der Glandorfer und am 22. Dezember in der Füchtorfer Kirche erneut ein Konzert zu geben“, so der 1. Vorsitzende vom Musikverein Füchtorf Jan Böckenholt.