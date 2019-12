Auch in diesem Jahr laden die Musikanten wieder am 3. Advent zu einer besonderen Einstimmung auf die bevorstehenden Festtage ein. Am 15. Dezember finden die beiden Weihnachtskonzerte um 16 Uhr und 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Evangelist statt. Der Eintritt ist wie in jedem Jahr frei.

Bereits seit Anfang Oktober bereiten die insgesamt rund 50 Musikerinnen und Musiker des Jugend- und des Hauptorchesters ein ganz besonderes Konzertprogramm für ihre Zuschauer vor.

Ob besinnlich-traditionelles, zum Beispiel „White Christmas“, festliche Potpourris oder fetzige Lieder in amerikanischem Stil – die Musiker lassen nichts außen vor. Auch die bekannten Weihnachtsklassiker wie „Es ist ein Ros entsprungen“ oder „Tochter Zion“ muss das Publikum nicht missen. „Das Mitsingen der Gemeinde macht das Konzert für uns immer wieder zu einem besonderen und unvergesslichen Moment“, beschreiben die Musiker.

Wie in dem Artikel zuvor beschrieben, werden die Musikerinnen und Musiker nicht nur durch das Gebrasa-Jugendorchester und Prof. Peter Körner aus Ankara unterstützt. Für weitere Highlights sorgen unter anderem Dudelsack- und Snaredrumspieler in Kombination mit dem Orchester. Außerdem wird das Orchester in diesem Jahr zum ersten Mal mit der Orgel der Gemeinde zusammen musizieren und so für unvergessliche Momente sorgen. Die akustischen Eindrücke werden erneut durch eine wunderschön illuminierte Kirche untermalt, die die Zuschauer zum Genießen und Träumen bringen wird.