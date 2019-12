Auch in Sassenberg wird diese lange Tradition fortgesetzt. Am Samstagmorgen begrüßte Pastoralreferent Johannes Lohre viele Kinder im Pfarrheim. Sie alle möchten dabei sein, wenn es am 3. Januar losgeht. Dann nämlich finden sich die Sternendeuter um 8 Uhr im Pfarrheim ein, um von den Helfern eingekleidet zu werden. Gegen 8.30 Uhr erfolgt der Aussendungsgottesdienst in der Pfarrkirche. Zeit für das gemeinsame Mittagessen ist ebenfalls fest eingeplant.

„Die meisten Menschen freuen sich auf euch“, betonte Lohre. „Wichtig ist die Freude am Sternsingen. Es geht nicht darum, irgendetwas zu müssen.“ Zwar werden die Sternsinger auch am 4. Januar losziehen, um möglichst viele Haushalte zu erreichen. Dennoch bittet die Gemeinde um Verständnis, wenn nicht alle Häuser in dieser Zeit „geschafft“ werden. Spenden können auch im Pfarrbüro oder im Rahmen des Neujahrsempfangs der Stadt abgegeben werden.

Ausgestattet mit einem Ausweis, der offiziellen Sammeldose, wahlweise Kreide oder Aufklebern mit der Segensbotschaft und einem Beutel für Süßigkeiten kann es losgehen. Wer noch mitmachen möchte, kann sich per Mail (lohre@bistum-muenster.de) oder per Telefon (3 00 31 15) anmelden.