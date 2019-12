Überraschung für den „Chef“

So nutzten die Musiker des Gebrasa-Blasorchesters die große Bühne, um Christian Borgmann gebührend zu ehren. Borgmann, seit September 2011 Dirigent der Orchesters, hatte zum letzten Mal die großen Gebrasa-Weihnachtskonzerte geleitet. Der „Organisator, Motivator und tolle Mensch“, so die Vorsitzende Lena Borgmann , habe das Blasorchesters entscheidend vorangebracht. Nun war es an den Musikern, ihren „Chef“ zu überraschen. So nahm Christian Borgmann in der ersten Reihe Platz und lauschte der musikalischen Widmung „seiner“ Musiker. Mit dem ABBA-Klassiker „Thank you for the music“ hatten diese eine gute Wahl getroffen. Auch ein Fotoalbum mit den schönsten Erlebnissen der gemeinsamen Zeit sollte erstellt werden – am Ende entstanden sogar deren zwei.

Die Ehrung war der würdige –vorläufige – Schlusspunkt eines erneut stimmungsvollen und facettenreichen Konzerts. Das Publikum würdigte den Abend mit langanhaltenden stehenden Ovationen. Im Anschluss an die Zugabe verabschiedeten Orchester und Organist Christian Ortkras ihre Gäste gemeinsam mit „Großer Gott wir loben dich“.

Ohnehin hatten sich die bereits im Oktober gestarteten Proben für die beiden Weihnachtskonzerte gelohnt. Zunächst ließen die Aktiven des Blasorchesters dem musikalischen Nachwuchs den Vortritt. Unter der Leitung von Georg Potthoff eröffnete das Jugendorchester den Abend. „Wir sind stolz auf die Entwicklung, die das Jugendorchester genommen hat“, betonte Lena Borgmann, die erneut nicht nur selbst musizierte, sondern zwischen den Stücken auch durch das Programm führte. Immer wieder waren die Gäste in der festlich illuminierten Kirche eingeladen, selbst Klassiker wie „Tochter Zion“ oder „Alle Jahre wieder“ mitzusingen.

Für besondere Akzente sorgte Organist Christian Ortkras, der das Weihnachtskonzert mit seinem Spiel bereicherte. Dies galt auch für einen weiteren Gast. So ließ es sich Professor Peter Körner nicht nehmen, als Solo-Posaunist für einen der Momente des Abends zu sorgen. Eignetlich lehrt Körner an der Universität Ankara, stammt jedoch aus Sassenberg und war einst selbst Musiker im Gebrasa-Blasorchester. An diesem Sonntag schloss sich somit der Kreis. Sonderapplaus ernteten zudem Sandra Wickinghoff und Lothar Fabisch, die mit Pipe and Doublesnare „Highland Cathedral“ spielten.

Pfarrer Andreas Rösner hatte also eine gute Vorahnung, als er die Gäste in der Pfarrkirche begrüßte. „Ich freue mich auf das musikalische Angebot und die Überraschungen, die es in jedem Jahr gibt.“ Es war eine schöne gemeinsame Zeit im Gotteshaus, die mit dem großen Finale gelungen endete.