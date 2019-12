Allerdings wohl zum letzten Mal, wie der Vorsitzende Gregor Krützkamp am Rande des Fests bemerkte. Kein Füchtorfer muss sich deshalb jedoch Sorgen machen. Schließlich soll das Angebot in Zukunft lediglich mit dem ebenfalls im Ortskern gefeierten Weihnachtsmarkt gebündelt werden. Bei der letzten Veranstaltung des Jahres stand zunächst das gemütliche Kaffeetrinken auf der Agenda. Stolz stellten die Grundschüler der Plattdeutsch-AG ihre Fertigkeiten unter Beweis. Nicht fehlen durfte da die musikalische Begleitung durch Martin Lütke Wienker am Akkordeon. Clemens Knappheide trat derweil als Geschichtenerzähler in Erscheinung. Er präsentierte seinen Zuhörern die Weihnachtsgeschichte – natürlich auf platt.

Auch die Tradition des Brotbackens wurde fortgesetzt. Da staunten besonders die jüngsten Teilnehmer nicht schlecht, als die Bäcker um Johann Fugel schmackhafte Brote im Ofen des Heimathauses backten. Zudem kamen Butterkuchen und Früchtebrot auf den Tisch. Krützkamps Dank galt vor allem dem „Küchenteam“ mit Maria Hälker, Gertrud Kleine Hörstkamp und Agnes Knappheide.