Dieser Filmklassiker erlebte am Montag in der Johannesschule eine neue Wendung, denn aus den 80 Tagen wurden nur 28, und aus der Welt wurde Europa. Bereits um 8 Uhr startete die Vorstellung für die Kinder der Nikolausschule, anschließend waren die Johannesschüler an der Reihe. Sie freuten sich über die gelungene Vorstellung der Schauspieler und Musiker, die sie auf eine Reise durch Europa mitnahmen.

„Wer Europa nicht kennt, der kennt die Welt nicht!“ behaupten die Mitglieder des Reformclubs, nachdem sie erfahren haben, dass Fogg und Passepartout keine einzige europäische Hauptstadt kennen und die europäischen Länder kaum bereist haben. Der Reformclub fordert die beiden Abenteurer zu einer neuen Wette heraus: In nur 28 Tagen sollen sie alle Länder Europas bereisen und ein geheimnisvolles Rätsel lösen! Gemeinsam mit den Musikern des Pindakaas-Saxophon-Quartetts gehen Mister Phileas Fogg (Frank Dukowski) und Monsieur Jean Passepartout ( Marcell Kaiser ) auf eine rasante Abenteuerreise durch den Kontinent mit all seinen verschiedenen Sprachen, Währungen, Kulturen und Nationalitäten. Dabei können die Kinder hören, sehen, staunen und erleben, was Europa so einzigartig macht… vive l’Europe!

Das Pindakaas-Saxophon-Quartett bietet seit 20 Jahren mit großem Erfolg Kinderprogramme an. Die erste Produktion „Die Abenteuer des Monsieur Sax“ wurde gemeinsam mit dem WDR als Musikhörspiel für Kinder produziert und mehrfach ausgezeichnet. Inzwischen bietet das Pindakaas-Saxophon-Quartett mit den drei Schauspielern Frank Dukowski, Marcell Kaiser und Martin Heim sechs Musiktheaterstücke mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten für Kinder ab fünf Jahren an.

Kindervorstellungen gab das Ensemble bundesweit bei wichtigen Musikfestivals wie dem Rheingau Musikfestival, dem Bodensee-Festival, den Audi Sommerkonzerten Ingolstadt, dem Mosel Musiksommer, den Jazztagen Viersen, dem Europäischen Klassikfestival, den Brühler Schlosskonzerten oder den Aschaffenburger Kulturtagen.

Alle Stücke dauern 50 Minuten (ohne Pause) und wurden von versierten Kindertheater-Regisseuren kindgerecht und tourneefähig inszeniert.